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مصر تبيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار

09:52 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
مصر تبيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار

وزارة المالية

القاهرة- وكالات:

باعت مصر سندات دولارية بقيمة 3.75 مليار دولار أمس، لتمويل جزء من عجز الموازنة العامة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن الإصدار جاء على ثلاث شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و40 عامًا.

وذكرت الوكالة أن العائد على السندات كان أقل مما كان عليه في الطروحات السابقة لمصر.

وباعت مصر سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد 3.875% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل 10 سنوات وبعائد 5.875% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل 40 عامًا وعائد 7.5%، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها رويترز لصالح إحدى البنوك المرتبة للطرح.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تلقت بقيمة 15 ميار دولار.

وكانت مصر قد طرحت سندات بقيمة 5 مليارات دولار، وباعت في سبتمبر الماضي سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، في أول طرح من نوعه في المنطقة.

مصر السندات الدولية عجز الموازنة وزارة المالية

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