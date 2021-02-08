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فيليب موريس تعلن عن الأسعار الجديدة للسجائر

07:31 م الإثنين 08 فبراير 2021
فيليب موريس تعلن عن الأسعار الجديدة للسجائر

أسعار السجائر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة فيليب موريس- مصر، عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها المختلفة من العلامات التجارية "إل إم" و"ميريت" و"مارلبورو".

وجاءت الأسعار الجديدة كالآتي:

* مارلبورو بأنواعها (Red, Gold, Purple Mix) بسعر 44 جنيها.

*ميريت بأنواعها 48 جنيها.

*"إل إم" بأنواعها (Red, Blue, Silver, Forward) بسعر 33 جنيها.

ورغم الزيادة المعلنة، قررت الشركة عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون" والتى تم طرحهما مؤخرا وتأتي الأسعار كالآتي:

*"مارلبورو كرافتد" بأنواعها (Red, Gold) بسعر 36 جنيها.

*"إل إم موشيون" بأنواعها الأحمر والأزرق 28 جنيها.

وطالبت الشركة تجار التجزئة والباعة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم مخالفتها حفاظا على حقوق المستهلك.

أسعار السجائر شركة فيليب موريس- مصر سجائر إل إم التدخين

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