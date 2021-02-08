الإحصاء: 4.7% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر

كتبت- ياسمين سليم:

انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4.7% لتسجل 3.4 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر في 2019، وفقًا للنشرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وذكر بيان الجهاز أن قيمـة الصــادرات المصرية تراجعت 11.2٪ لتبلغ 2.2 مليــار دولار خـلال شهــر نوفمبر مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام 2019.

وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجــات البتــرول بنسبة 40.1٪، والملابس الجاهـزة بنسبــة 4.6٪، والبترول الخام بنسبة 38.8٪، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.4٪).

وفي المقابل ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر الماضي وأهمهــا (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 19.4٪ وسجاد وكليم بنسبة 35.7٪ ، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 6.3٪ ، وأثاث بنسبة 21.3٪).

وتراجعت قيمـة الـــواردات بنسبــة 7.4٪ لتبلغ 5.5 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 5.9 مليار دولار في نوفمبر 2019.

وقال البيان إن هذا الانخفاض يعود لتراجع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات بترول بنسبة 20.2% ، والقمح بنسبة 14.2٪ ، أودوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.3٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.5٪).

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر الماضي وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 57.5٪ ، ولحوم بنسبــة 2.5٪، وزيوت مكررة بنسبة 33.9٪، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 30.1٪).