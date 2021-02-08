مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.69% إلى مستوى 11523 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 86.80 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 85.19 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 28.60 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة طفيفة في نهاية تعاملات أمس بلغت 0.03% إلى مستوى 11602 نقطة.