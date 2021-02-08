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بعد تسجيلها 60 دولارا للبرميل.. كيف تطورت أسعار البترول منذ بداية 2021؟ (جراف)

02:43 م الإثنين 08 فبراير 2021
بعد تسجيلها 60 دولارا للبرميل.. كيف تطورت أسعار البترول منذ بداية 2021؟ (جراف)

أسعار البترول

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج، أن أسعار البترول في الأسواق العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية عام 2021 وحتى الآن لتتجاوز مستوى 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير 2020.

وبحسب البيانات، ارتفع سعر برميل خام البترول برنت منذ بداية تعاملات إلى نحو 60.04 دولار خلال تعاملات اليوم مقابل 51.80 دولار بنهاية عام 2020، بزيادة 8.24 دولار بنسبة 15.9%.

وأرجعت وكالة رويترز ارتفاع أسعار البترول خلال تعاملات اليوم فوق مستوى 60 دولارا إلى الآمال بأن يتم تمرير حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من قبل المشرعين الأمريكيين بمجرد طرح لقاحات الفيروس على مستوى العالم هذا الشهر.

وقالت الوكالة إن الآمال في انتعاش اقتصادي أسرع، وقيود إمدادات النفط من منظمة أوبك وحلفائها دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عام.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر برميل خام البترول برنت منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار البترول البترول الأسواق العالمية

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