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أسعار البترول تتجاوز 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ عام

11:12 ص الإثنين 08 فبراير 2021
أسعار البترول تتجاوز 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ عام

أسعار البترول

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول ارتفاعا ملحوظا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، حيث تجاوز سعر البرميل مستوى 60 دولارا للمرة الثانية خلال التداولات.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، سجل سعر برميل خام البترول برنت ارتفاعا بنحو 75 سنتا خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.26% مقارنة بمستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة، ليصل سعر البرميل إلى 60.09 دولار مسجلا أعلى مستوى في عام.

وأرجعت الوكالة ارتفاع أسعار البترول إلى الآمال بأن يتم تمرير حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من قبل المشرعين الأمريكيين بمجرد طرح لقاحات الفيروس على مستوى العالم هذا الشهر.

وكان سعر برميل خام برنت أغلق تعاملات يوم الجمعة الماضي عند مستوى 59.34 دولار.

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