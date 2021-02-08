"إيبيكو" توقع اتفاقية تعاون للتصنيع الدوائي مع كازاخستان

كتبت – شيماء حفظي:

وقع الدكتور أحمد كيلاني رئيس شركة ايبيكو للأدوية ، ورئيس مجلس الأعمال المصري الكازاخي، اتفاقية تفاهم للتصنيع الدوائي المشترك مع شركة الدواء الكازاخية LLP. RTA Group .

وبحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين، تولى ايبيكو من خلال هذه الاتفاقية، نقل التكنولوجيا المتقدمة لتصنيع الدواء إلى الشركة الكازاخية، وتدريب الكوادر الصيدلية والفنية بالشركة الكازاخية .

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة كيلاني فى أعمال المنتدى المصري الكازاخستاني الأول المنعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور ممثلي أكثر من 200 شركة من جمهورية مصر العربية و 100 شركة من كازاخستان ويهدف هذا المنتدى إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وكازاخستان وفرص الاستثمار والتصنيع المشترك بين البلدين.

والتقى الدكتور أحمد كيلاني مع الماظ عيداروف، نائب وزير خارجية كازاخستان، و خيرات لاما شريف سفير كازاخستان فى القاهرة وممثلي هيئة الاستثمار بدولة كازاخستان «kaza Invest» .

وتم في هذا اللقاء مناقشة إحياء مشروع مصنع دواء فى كازاخستان وسبل التنفيذ ،جدير بالذكر أن هذا المشروع كان مقرر تنفيذه منذ سنوات سابقة، تم إنهاء كافة الدراسات الخاصة به باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار وعلى مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع ، و بدعم وتعاون كامل من شركة اكديما، بحسب البيان.

وقد أبدى نائب وزير خارجية كازاخستان تحمس كبير لتنفيذ المشروع ووجه مسئولى kaza Invest بالتعاون مع الدكتور كيلاني و تقديم التسهيلات الممكنة لتنفيذ المشروع .

وتعمل إيبيكو –منذ عام 1985- في إنتاج المستحضرات الطبية، وتنتج نحو 596 مستحضرًا صيدليًا تغطي 25 مجموعة علاجية، وتمتلك مصنعين بالعاشر من رمضان، وتبلغ حصتها السوقية نحو 21% من إجمالي صادرات الأدوية في مصر، إضافة إلى 129 مستحضرًا تحت التسجيل، بينها أدوية فيروسات كبدية وتخدير، وقطرات.