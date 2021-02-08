الإحصاء: 24.6% ارتفاعًا بقيمة صادرات مصر لدول الخليج في 10 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العشر الأولى من العام الماضي لتسجل 4,4 مليار دولار مقابل 3,5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 24.6%.

وبحسب بيانات الجهاز جاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استيردًا من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 بقيمة صادرات 2,6 مليار دولار.

وقال الجهاز إن السعودية احتلت المرتبة الثانية بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 194.6 مليون دولار، ثم عمان بقيمة 137,6 مليون دولار، ثم البحرين 85,5 مليون دولار، وأخيرًا قطر بقيمة 655 ألف دولار.

وتراجعت قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل 6,3 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 21.2%.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى بقائمة دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020 بقيمة 3 مليارات دولار، تليها الكويت 1,6 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة 1,1 مليار دولار، ثم عمان 310,9 مليون دولار، ثم البحرين 204,9 مليون دولار، وأخيرًا قطر 19,5مليون دولار، وفقًا لبيانات الإحصاء.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 2,8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 20.5%، بحسب الجهاز.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استثمارًا في مصر خلال العام المالي الماضي بقيمة استثمارات 1,6 مليار دولار، تليها قطر 679,4 مليون دولار، ثم السعودية 448,6 مليون دولار، ثم الكويت 347,5 مليون دولار، ثم البحرين 324 مليون دولار، وأخيرًا عمان 10,7 مليون دولار.