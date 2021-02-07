جامع: فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي بين مصر وكازاخستان خلال الفترة المقبلة

كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وكازاخستان خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة والأستانا والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، فإن ذلك جاء في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

ووفقا للبيان، فإن اتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي يسهم في منح إعفاءات جمركية وميزات تنافسية المنتجات المتبادلة المتداولة بالسوق المصري والكازاخي.

وأشارت جامع، إلى أن عدد من الموضوعات الهامة مطروحة على جدول أعمال المنتدى من شأنها دفع علاقات التعاون الاقتصادي لمستويات غير مسبوقة حيث تتضمن هذه الموضوعات استعراض الفرص التجارية والاستثمارية بالبلدين وكذا إلقاء الضوء على خدمات النقل والشحن والخدمات المالية.

قالت جامع، إن مصر وكازاخستان ترتبطان بعلاقات سياسية متميزة وروابط تاريخية وثيقة تؤهلها للارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة.

وأشارت جامع، إلى الدور المحوري لمجتمع الأعمال بالبلدين في ترجمة كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدولتين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري و الكازاخي على حد سواء .

وحضر المنتدى المز ايدروف نائب وزير الخارجية بدولة كازاخستان وممثلي عدد من الشركات المصرية الكازاخية.

ووفقا للبيان، نظم المنتدى وزارتي التجارة والصناعة والخارجية والتعاون الدولى، ومحافظة جنوب سيناء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، ومن الجانب الكازاخي لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة "Kazakh Invest"، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان، والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشركات المصرية الكازاخية.

وأشارت جامع، إلى أهمية تفعيل العمل المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي لمواجهة تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا، لافتة إلى أن مصر نفذت إجراءات احترازية اقتصادية ناجحة بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية وتحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضافت جامع، أن أهم الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة تضمنت تسهيل عمليات الإفراج الجمركي وتقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات بمتوسط يتراوح بين ٢٠-٧٢ ساعة بحد اقصى، بالإضافة إلى منح تسهيلات لسداد القروض وإلغاء الفوائد على متأخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية فضلا عن منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية إلى جانب خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي.

وقالت الوزيرة، إن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة إيجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكازاخستان، مشيرة إلى اهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت عام 2019 نحو ٩٧.٧ مليون دولار.

وحثت الوزيرة مجتمع الأعمال المصري ونظيره الكازاخى للعمل سويا على الاستفادة من كافة الفرص والإمكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة في البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك.