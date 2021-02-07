"انفينتي" تخطط لنشر 300 محطة شحن للسيارات الكهربائية باستثمارات 300 مليون جنيه

كتب-علاء حجاج:

قال شمس الدين عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية لشركة انفينتي بمصر، إن حجم استثمارات الشركة في مصر بلغ نحو 350 مليون دولار من خلال 6 مشاريع مختلفة، منها 4 مشروعات في منطقة بنبان والذي ربطتهم الشركة بالشبكة العامة للكهرباء.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد نعمل حاليًا على التوسع بمحطات شحن سيارات الكهرباء في مصر، ونهدف لنشر 300 محطة شحن في مختلف أنحاء الجمهورية باستثمارات 300 مليون جنيه بحلول 2023.

وتخطط الشركة لنشر محطاتها في الطرق السريعة المختلفة مثل طريق شرم الشيخ وشبرا بنها الحر، وفقًا لعبد الغفار.

وأوضح خلال المؤتمر أن عدد محطات الكهرباء الخاصة بالشركة بلغت نحو 150 نقطة شحن في 40 محطة شحن في مختلف أنحاء الجمهورية في بعض الطرق الرئيسية مثل طريق الغردقة أو بعض المجتمعات العمرانية المغلقة مثل بيفرلي هيلز وبعض محطات الوقود شيل اوت.

يأتي هذا في إطار خطة الشركة لدعم جهود الدولة في دعم منظومة السيارات الكهربائية.