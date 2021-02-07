صافولا تطلق حملة مع "القومي للمرأة" للتوعية بأخطار المنتجات "المُهدرجة"

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة صافولا للأغذية بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لإطلاق حملة توعية بالتغذية السليمة تستهدف ربات البيوت في 11 محافظة في المرحلة الأولى.

وقال محمد بدران الرئيس التنفيذي الاستراتيجي في شركة صافولا للأغذية إن "حملة طرق الأبواب" تهدف لتعليم وتوعية السيدات في مصر بأهمية الابتعاد عن المنتجات المهدرجة، من أجل الحفاظ على صحة المرأة وأسرتها وحمايتها من أخطار أمراض الشرايين والقلب.

وأضاف أن الحملة تهدف للوصول إلى 165 ألف سيدة وأن الحملة ستبدأ الشهر المقبل عن طريق رائدات المجلس القومي للمرأة.

"نحن في مصر تأخرنا كثيرا في التوعية فيما يتعلق بالمنتجات المهدرجة وأخطارها على الشرايين وأخطار القلب، ولذلك نحن سنبدأ هذا المشوار المهم، حتى نضمن أن المرأة المصرية لديها المعرفة بكيفية اختيار الأغذية الخالية من الهدرجة"، بحسب ما قاله بدران.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة هي ربة المنزل والمعنية باختيار المنتجات الغذائية الآمنة على صحة الأسرة بأكملها، وأن الحملة تهدف لزيادة وعي السيدات بأضرار استخدام الزيوت الغذائية المهدرجة على صحة الجسم، وأخطرها الأمراض القلبية.

وأشارت إلى أن الحملة ستكون في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحيرة والغربية والإسماعيلية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج.