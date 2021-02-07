أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

صافولا تطلق حملة مع "القومي للمرأة" للتوعية بأخطار المنتجات "المُهدرجة"

12:54 م الأحد 07 فبراير 2021
صافولا تطلق حملة مع "القومي للمرأة" للتوعية بأخطار المنتجات "المُهدرجة"

شركة صافولا للأغذية

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة صافولا للأغذية بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لإطلاق حملة توعية بالتغذية السليمة تستهدف ربات البيوت في 11 محافظة في المرحلة الأولى.

وقال محمد بدران الرئيس التنفيذي الاستراتيجي في شركة صافولا للأغذية إن "حملة طرق الأبواب" تهدف لتعليم وتوعية السيدات في مصر بأهمية الابتعاد عن المنتجات المهدرجة، من أجل الحفاظ على صحة المرأة وأسرتها وحمايتها من أخطار أمراض الشرايين والقلب.

وأضاف أن الحملة تهدف للوصول إلى 165 ألف سيدة وأن الحملة ستبدأ الشهر المقبل عن طريق رائدات المجلس القومي للمرأة.

"نحن في مصر تأخرنا كثيرا في التوعية فيما يتعلق بالمنتجات المهدرجة وأخطارها على الشرايين وأخطار القلب، ولذلك نحن سنبدأ هذا المشوار المهم، حتى نضمن أن المرأة المصرية لديها المعرفة بكيفية اختيار الأغذية الخالية من الهدرجة"، بحسب ما قاله بدران.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة هي ربة المنزل والمعنية باختيار المنتجات الغذائية الآمنة على صحة الأسرة بأكملها، وأن الحملة تهدف لزيادة وعي السيدات بأضرار استخدام الزيوت الغذائية المهدرجة على صحة الجسم، وأخطرها الأمراض القلبية.

وأشارت إلى أن الحملة ستكون في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحيرة والغربية والإسماعيلية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج.

شركة صافولا للأغذية المجلس القومي للمرأة أخطار المنتجات المهدرجة

الخبر التالى:

الضرائب: نقدم الدعم والتسهيلات من أجل انضمام الشركات للفاتورة الإلكترونية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169106

    عدد المصابين

  • 132054

    عدد المتعافين

  • 9604

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106301056

    عدد المصابين

  • 77893980

    عدد المتعافين

  • 2318021

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا