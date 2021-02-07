"صافولا" تسعى للاستحواذ على شركة أغذية في مصر

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال محمد بدران الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة صافولا للأغذية، إن الشركة تجري مفاوضات من أجل الاستحواذ على إحدى شركات الأغذية في مصر، ضمن خطتها للتوسع في السوق المحلي.

"نتفاوض حاليا من أجل الاستحواذ على شركة أغذية في مصر، ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة قبل نهاية العام الجاري"، بحسب ما قاله بدران في مقابلة مع مصراوي عبر تطبيق "زووم".

ووضعت شركة صافولا للأغذية خطة خمسية تستهدف ضخ استثمارات كبيرة من أجل تعزيز مكانتها في الثمانية دول التي تعمل فيها والتي من بينها السعودية ومصر والمغرب والعراق وتركيا والجزائر والسودان.

"الخطة الخمسية التي تم وضعها حتى عام 2024 من أقوى الخطط التي وضعتها صافولا ونعتزم التوسع بقوة في الأسواق التي لدنيا فيها مصانع وهي 8 دول، عبر الاستحواذ على شركات قائمة أو إقامة مصانع جديدة، من أجل إضافة منتجات جديدة ذات جودة عالية".

وقال بدران إن الشركة التي تعتزم صافولا الاستحواذ عليها في مصر تعمل في إنتاج مواد غذائية لا تعمل فيها صافولا، وأن هذه الصفقة تدعم خطط الشركة لتعزيز مكانتها في السوق المصري.

وتعمل صافولا وهي شركة سعودية في قائمة كبيرة من المواد الغذائية، أبرزها المسلي (روابي وجنة) بالإضافة إلى زيوت عافية ومكرونة إيطاليانو والملكة، وسكر الأسرة، وتصدر الشركة منتجاتها لعدد كبير من الدول.

وقال بدران إن شركة صافولا في مصر تعتبر ثاني أكبر شركات المجموعة، وأن مصر حققت أكبر نمو بين شركات المجموعة في عام 2020 على مستوى الأرباح والمبيعات.

من جهة أخرى قالت هانيا سري، مدير عام صافولا، إن الشركة ستطلق حملة توعية في مصر للتعريف بأضرار هدرجة السمن النباتي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وتهدف الحملة إلى التواصل مع حوالي 165 ألف سيدة من ربات البيوت، في منازلهم، من أجل توضيح أهمية استخدام السمن غير المهدرج، للحفاظ على صحة الأسرة.

وتستهدف الحملة في المرحلة الأولى 11 محافظة سيتم خلالها نشر التوعية بين السيدات لكيفية الحفاظ على أبنائهم من مخاطر "الهدرجة".

وقالت هانيا إن منتجات "روابي" و"جنة" منذ دخولها السوق المصري في التسعينات وهي تحافظ على أن تكون صحية وغير مهدرجة من أجل حماية صحة الأسر.