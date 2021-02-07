سافيلز مصر: نتوقع ارتفاع أسعار العقارات في مصر هذا العام (حوار)

- ندير 150 ألف متر مربع من العقارات.. وسنضيف عقارين جديدين قريبًا

- الاستثمار في المدن الجديدة مربح جدًا

- أعمالنا نمت 100% في مصر خلال أزمة كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شيرين بدر الدين، مدير العمليات في شركة سافيلز "Savills" مصر في حوار مع مصراوي، إن شركة سافيلز التي تعمل في مجال الاستشارات العقارية وإدارة وتشغيل العقارات تخطط لمزيد من التوسع في السوق المصري خلال العام الجاري، بعدما نمت أعمالها بنسبة 100% خلال 2020.

وتوقعت شيرين أن ترتفع أسعار العقارات في مصر خلال العام الجاري مع اتجاه المطورين العقاريين لإنشاء المشروعات التجارية، مشيرة إلى أن السوق العقاري في مصر واعد وملئ بالإمكانيات الكبرى.

وأضافت أن الشركة حاليًا تقدم استشارات استراتيجية لمستثمر عقاري من منطقة الشرق الأوسط يدرس الدخول للسوق العقاري المصري لإقامة مشروع سكني متكامل على مساحة تقارب الـ 150 فدانًا.

كما قدمت شيرين عدة نصائح للاستثمار الآمن في العقارات بمصر خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار.

ما هي شركة Savills مصر ومجالات عملها؟

هي شركة عالمية تعمل منذ 150 عامًا لديها 700 مكتب حول العالم وللشركة 7 مكاتب بمنطقة في الشرق الأوسط، وبدأنا عملنا في مصر منذ عام 2019 وصولاً إلى 50 موظفاً في الوقت الحالي. تقدم الشركة الاستشارات الاستراتيجية للمطورين العقاريين في مرحلة التخطيط لمشروعاتهم ونساعدهم في معرفة العائد الأكبر من هذه المشروعات وكيفية تصميم المشاريع، وكذلك إدارة المشاريع والاستشارات التجارية لعمليات ما بعد تطوير العقارات، وإدارة العقارات لعدة منشآت مثل أركان مول في الشيخ زايد، كما تعمل الشركة وكالة عقارات تجارية وسكنية، من خلال توفير مستأجرين لملاك العقارات أو نساعد المطورين العقاريين المتعاقدين معهم على بيع مشروعاتهم السكنية، ولدى الشركة قسم أبحاث يقدم أبحاثًا بصفة دورية عن سوق العقارات في مصر، أحدثهم سيصدر خلال الأسابيع القليلة.

ماذا يعني مصطلح إدارة العقارات؟

لا يحتاج المطور العقاري إلى موظف واحد في حال قرر يتعاقد معنا لإدارة عقاره التجاري، نحن نحدد أسعار الإيجارات ونأتي بالمستأجرين ثم نشرف على المكان بأكمله من ناحية الأمن والنظافة وتحصيل الإيجار وإحصاءات على تكاليف المكان بجانب التسويق للمكان نفسه، ويتم كل ذلك بمعرفة المطور أو المالك وموافقته المسبقة.

كم تبلغ محفظة الشركة في ملف إدارة العقارات؟

ندير حاليًا أربع عقارات كبرى ومنها مول أركان بمنطقة الشيخ زايد وسنضيف قريبًا عقارين جديدين، وتبلغ محفظة الشركة في ملف إدارة العقارات نحو 150 ألف متر مربع وبعد إضافة العقارين الجديدين ستصبح أكثر من 190 ألف متر مربع.

من هم أبرز المطورين العقاريين الذين تتعاملون معهم؟

عدد العملاء نحو 20 عميلًا أبرزهم شركة السادس من أكتوبر للاستثمار العقاري "سوديك" وشركة أوراسكوم للاستثمار وأجنا للتطوير العقاري وشركة CCC وجهة استثمارية سيادية.

ما هي الخدمات الأكثر طلبًا حاليًا في مصر بالنسبة للسوق العقاري؟

لقد أدرك المطورون العقاريون بمصر أهمية الدراسات الاستراتيجية المبنية على بحوث شاملة وتحليلية للسوق، كما أدركوا أن التخطيط لأي مشروع دون مثل هذه الاستشارات قد يؤدي إلى تبعات غير مدروسة فيما بعد، خصوصًا مع تطور السوق العقاري في مصر، ومؤخرًا زاد الطلب على الاستشارات التجارية، حيث إن المطورين العقاريين يجيدون تسويق المنتجات السكنية لكن بالنسبة للعقارات التجارية فهم أصبحوا يلجأون لنا لتسويق المشاريع التجارية الخاصة بهم.

كيف كان تأثير فيروس كورونا الاقتصادي على أعمال شركتكم في مصر؟

في بداية الأزمة كان هناك ركود وترقب لكن سرعان ما نمت أعمالنا بنسبة 100% وقمنا بإضافة 30 موظفًا جديدًا لفريق العمل. أصبح اليوم مكتبنا في مصر رغم حداثة عهده الثاني من حيث الإيرادات على مستوى الشرق الأوسط بالنسبة للشركة الأم، نظرًا لأن الطلب ارتفع على خدماتنا خلال أزمة كورونا، فالجميع يريد أن يخرج من تداعيات الأزمة ونحن كنا نقدم الحلول لملاك العقارات التجارية، أما بالنسبة للاستشارات العقارية فاستمرت نظرًا لأن المشروعات لم تتوقف وعلى هذا الأساس ضاعفنا عدد موظفي فريق الاستشارات في الشركة.

وحاليًا نخطط لافتتاح مكتب جديد للشركة في مصر بالتجمع الخامس، ليضاف إلى مكتبي الشيخ زايد والمعادي.

بعد نمو أعمالكم العام الماضي.. ما هي خططكم للعام الجديد؟

نخطط لأن نستمر في التوسع بأعمال الوكالة السكنية، وبالنسبة لإدارة العقارات نهدف لزيادة محفظتنا من العقارات التي تحت إدارتنا نظرًا لأن خلال الأعوام القادمة هناك مشروعات جديدة ستفتح أبوابها، كما نجري مناقشات حالياً مع عملاء في العاصمة الإدارية الجديدة سواء يحتاجون لعملنا كوكالة عقارية أو كمديرين للعقارات، ونخطط لجذب مستثمرين أجانب للاستثمار في العقارات بمصر.

وتقدم الشركة حالياً استشارات استراتيجية لمستثمر عقاري من منطقة الشرق الأوسط يدرس الدخول للسوق العقاري المصري لإقامة مشروع سكني وإداري وتجاري بمساحة 150 فدانًا بالقاهرة.

كيف ترون السوق العقاري في مصر خاصة مع الطفرة الكبيرة في إنشاء المدن الجديدة؟

السوق العقاري في مصر يشهد عرضًا وطلبًا كبيرًا حاليًا، ومصر بها إمكانيات وفرص كبيرة جدًا يدعمها زيادة عدد السكان، ومع المنافسة الكبيرة بين المطورين أصبح من يشتري عقارا حاليًا يمكن أن يبيعه بعد سنوات بزيادة كبيرة، نظرًا لأن المطورين العقاريين اتجهوا حاليًا للعقارات التجارية وبالتالي سينخفض العرض على الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة وهو ما سيدعم الأسعار فيما بعد، وعامة الاستثمار في العقار التجاري حاليًا مربح جدًا نظرًا لأنه يأتي بعائد، ونتوقع أن يحدث طفرة كبيرة في الاستثمار في العقار التجاري بمصر خلال الفترة المقبلة.

البعض يتخوف من حدوث فقاعة عقارية في مصر؟

لا يمكن أن يحدث في مصر فقاعة عقارية في ظل السوق العقاري الحالي، نظرًا لأن أغلب العقارات لا تشترى بقروض بنكية، والقوة الشرائية في مصر كبيرة جدًا وتتحسن مع مرور الوقت.

كيف تأثر السوق العقارات في مصر بأزمة فيروس كورونا؟

يمكن القول إن السوق العقاري تأثر في بداية جائحة كورونا ولكن سرعان ما بدأنا خلال شهري مايو ويونيو بالسماع عن إطلاق مشروعات لشركات مثل سوديك وطلعت مصطفى وإنهاء مبيعاتهما في يوم واحد.

كما أننا في الشركة لا نتوقف عن العمل بفعل الاستشارات والتسويق للشركات وهي إشارة بأن السوق بخير والاقتصاد المصري عامة بخير.

إذا كان السوق بخير.. فهل هناك توقعات بارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؟

نتوقع أن يكون هناك زيادة في أسعار العقارات خلال هذا العام، وخلال أسابيع قليلة سنصدر بحثًا عن رؤيتنا لسوق العقارات في مصر، سيتضمن أرقامًا تفصيلية عن التوقعات ونسب الزيادة سواء للعقارات السكنية أو التجارية.

وعامة هذه التوقعات تأتي نظرًا لزيادة الطلب على المشروعات ذات الجودة الجيدة سواء بالنسبة للحكومة أو القطاع الخاص بالنسبة للإسكان الفاخر.

هل الاستثمار في العقار بمصر هذه الأوقات جيد؟

بالطبع هو رقم واحد حاليًا في الاستثمارات، نظرًا للعائد عليه مقارنة بالدول الأخرى.

ما هي المشكلات التي تواجه القطاع العقاري في مصر حاليًا؟

أعتقد أن هناك عرضا كثيرا غير مدروس، بمعنى أن المطور من الممكن أن يقدم مشروعًا جيدًا لكنه في منطقة غير مناسبة لاحتياجات العملاء بالمنطقة المحيطة، كما أن بعض المشروعات تعاني من الإدارة غير الجيدة سواء للعقارات السكنية أو التجارية، كما أنه هناك معاناة من نقص المعلومات الخاصة بالسوق.

ما هي المنطقة التي تنصحين بالاستثمار فيها، وهل المدن الجديدة واحدة منهم؟

بالطبع، ولكن الأمر يتوقف على توقيت البيع الذي يرغب فيه العميل، هل بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، وأعتقد إذا كان العميل يخطط للبيع بعد 10 سنوت فإن المدن الجديدة ستكون فرصة ذهبية، لكن عليه الانتظار حتى تكون مأهولة، وعامة أفضل وقت للبيع في أي مدينة جديدة عندما تصبح مسكونة و"الرجل تاخد عليها".

العام الماضي قدمت الشركة بحثًا عن العقارات في الساحل الشمالي وأسعارها.. فما الأماكن الساحلية الأعلى سعرًا حاليًا؟

قدمنا في البحث أسعار المتر في الساحل بداية من الكيلو 21 وحتى قرب مرسى مطروح، وعامة كلما اقتربنا من مرسى مطروح كلما ارتفع السعر، ومع بداية مدينة العلمين الجديدة الأسعار مختلفة تمامًا. والعام الماضي كانت الأسعار تتراوح ما بين آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه وسنحدث هذا البحث في الصيف المقبل.

هل من الأفضل الاستثمار في المناطق الساحلية أم المدن السكنية الجديدة؟

أعتقد من الأفضل الاستثمار في المدن السكنية الجديدة.

كيف ترين تأثير مبادرة التمويل العقاري على السوق؟

أعتقد أننا بحاجة لمزيد من المبادرات نظرًا لأنها ستروج السوق العقاري أكثر، كما أن الفائدة تحتاج دائمًا لتكون منخفضة نظرًا لأن السوق المصري لا يزال مرتفعًا بالنسبة للفائدة مقارنة بالدول الأخرى.