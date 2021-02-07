سبيد ميديكال تستحوذ على مستشفى الصفوة الجديدة بـمبلغ 185 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة سبيد ميديكال، أن شركتها التابعة "مستشفيات سبيد" ومستثمرين مصريين وعرب، استحوذوا على 100% من أسهم شركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 185 مليون جنيه.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، تلقى مصراوي نسخة منه، إن حصة شركة "مستشفيات سبيد" تقدر بنحو 50% + سهم، فيما ستؤول باقي الحصة لمجموعة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب الذين ستُدير حصصهم شركة فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول.

وأوضحت الشركة أن شركة مستشفيات سبيد وقعت اتفاقا مع شركة هيرميس للتأجير التمويلي ستحصل بمقتضاه على عقد ائتمان لتمويل حصتها في الصفقة بقيمة 92.5 مليون جنيه.

وذكرت أن سبيد ميديكال لن تتحمل أية أعباء مالية خاصة بصفقة الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي، مشيرة إلى أن الشركة الأم ستعمل على وضع خطة طويلة الأجل لفصل واضح لنشاط المعامل والعيادات عن نشاط المستشفيات.

وأشارت إلى الموافقة على الخطة المستقبلية التي أعدت عبر قسم تطوير الأعمال بالشركة، وشركة فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول، وتضمنت زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الصفوة من 67 سريرا إلى 150 سريرا، بجانب توسعة مستشفى سبيد بمدينة العبور على طريق الإسماعيلية الصحراوي إلى 140 سريرا.

وقالت الشركة إن الخطة المستقبلية للشركة تتضمن إعداد خطة طويلة المدى لإتمام اندماج شركة مستشفى الصفوة وشركة مستشفيات سبيد في كيان واحد، يتكون بما يقرب من 300 سرير في غرب وشرق القاهرة الكبرى بغرض الطرح في البورصة عن طريق الاكتتاب العام في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

وكانت شركة سبيد رشحت شركة سوليوشن للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة لشركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي المطلوبة قبل عملية الاستحواذ، والتي تضمنت استغلال الاسم التجاري للدكتور سراج زكريا، البائع، وتعهده بعدم إنشاء مستشفيات أخرى مستقبلا حاملة لاسمه.

ووافق مجلس إدارة شركة مستشفيات سبيد على الإسراع في تسويق مبنى التجمع الأول المملوك للشركة ذي القيمة الدفترية بحوالي 40 مليون جنيه لبيعه في أقرب وقت ممكن مما يساعد على تنفيذ خطة تطوير المستشفيات التابعة للشركة، بحسب قرارات مجلس الإدارة التي أرسلتها الشركة للبورصة اليوم,.

وكانت شركة سبيد ميديكال، وشقيقتها برايم سبيد ميديكال، قررتا في أكتوبر الماضي تأسيس شركة معامل مصر للخدمات الطبية، وذلك بغرض إنشاء 200 فرع للمعامل الطبية باسم "معامل مصر"، حيث سيتم إنشاء أول 100 فرع بتكلفة استثمارية قدرها 150 مليون جنيه خلال عام من تاريخ الإعلان عن الإنشاء.

ومن المقرر أن تكون "معامل مصر" امتدادا لنشاط المعامل الخاص بـ "سبيد ميديكال" بغرض الحصول على حصة سوقية أكبر باستخدام علامتين تجاريتين للمعامل للتوسع، وبالتالي خدمة شريحة أكبر من المواطنين، وفقا لبيان سابق للشركة.

وشركة سبيد ميديكال هي إحدى الشركات العاملة في قطاع موزعي الرعاية الصحية في مصر، والتي تم تأسيسها في ديسمبر 2015، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية منذ مارس 2019.

اقرأ أيضا:

مكاسب القطاع الصحي بمصر تفتح شهية المستثمرين لصفقات الاندماج والاستحواذ