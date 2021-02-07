راية القابضة تنتهي من شراء شركتي اتصالات الدولية مصر والمتاجر المتحدة

كتبت-شيرين صلاح:

أعلنت شركة راية القابضة، الانتهاء من شراء شركتي اتصالات الدولية مصر والمتاجر المتحدة، لصالح شركتيها التابعتين، شركة راية للتوزيع وراية للإلكترونيات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن ذلك يأتي ضمن خطة شركة راية للتوزيع الاستراتيجية للتوسع داخل مصر، وتوسيع قاعدة العملاء وعدد فروع ونقاط بيع الشركة بشكل استثنانيء، مما يتيح لها تبوء مكانة ريادية بسوق توزيع وتجزئة الأجهزة الإلكترونية وهواتف المحمول الذكية.

وذكرت الشركة، أنه تم الانتهاء من شراء 636.300 ألف سهم من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر بما يمثل 99.95% من رأس مال الشركة، لصالح شركة راية للتوزيع وشركة راية للإلكترونيات إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة.

وأوضحت الشركة، أن القيمة الإجمالية للأسهم بشركة اتصالات الدولية مصر تقدر 106.80 جنيه للسهم الواحد، وهذا يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.

وتصل قيمة المبلغ النقدي لشراء الأسهم 67.9 مليون جنيه وفقًا لقيمة السهم المعلنة من الشركة.

وقالت الشركة إن هذا يأتي بالإضافة إلى سداد قرض المساهم الحالي بإجمالي 78 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، أنه تم الانتهاء أيضا من شراء 20 ألف حصة من حصص شركة المتاجر وذلك يمثل نسبة 100% من رأس مال الشركة، لصالح شركة راية للتوزيع وشركة راية للإلكترونيات، التابعتين لها.

وقالت راية، إنه قيمة الحصة الواحدة في شركة المتاجر المتحدة قدرها 350 جنيهًا، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المذكورة بعقد شراء الأسهم والحصص محل التعامل.

وتعني هذا أن الاستحواذ تم مقابل 7 ملايين جنيه، وفقًا لقيمة الحصة المعلنة.

وتعمل شركة راية القابضة، في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتجارة الإلكترونيات الاستهلاكية والأدوات المنزلية وخدمات مراكز الاتصالات، وخدمات مراكز البيانات والمباني الذكية وتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات والنقل البري والحلول اللوجيستية، وإعادة تصنيع البلاستيك، ومركبات النقل الخفيف، والدفع الإلكترونية والخدمات المالية غير المصرفية