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إيديتا تضيف خط إنتاج جديد للويفر بتكلفة استثمارية 106 ملايين جنيه

10:37 ص الأحد 07 فبراير 2021
إيديتا تضيف خط إنتاج جديد للويفر بتكلفة استثمارية 106 ملايين جنيه

شركة إيديتا للصناعات الغذائية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن إضافة خط إنتاج جديد بقطاع الويفر، بتكلفة استثمارية قدرها 106 ملايين جنيه.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد للبورصة، إن قدرة تشغيل الخط الجديد بمعدل 6400 طن في العام، مما سيمكن الشركة من مضاعفة حجم إنتاجها من الويفر مقارنة بحجم الإنتاج في بداية 2020 وتعزيز تواجدها بسوق الويفر.

وذكرت الشركة، أن الخط الجديد أحدث إضافات إيديتا بمصنع E08 في مدينة السادس من أكتوبر، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيلة في إنتاج أحدث منتجات الشركة من الويفر المغطى فرسكا بلوك.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

شركة إيديتا للصناعات الغذائية البورصة

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