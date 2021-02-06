أ ش أ

أعلن، رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع دعم الهيئة لصندوق تحيا مصر حساب مواجهة الكوارث والأزمات بمبلغ 40 مليون جنيه لدعم توفير لقاحات فيروس كورونا.

وأكد ربيع في بيان صحفي، اليوم السبت، التزام الهيئة بمواصلة دعمها للقطاع الطبي والتكامل مع جهود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لاحتواء الأزمة، مثمنًا في هذا الصدد جهود الأطقم الطبية التي تضرب أروع الأمثلة في التفاني في العمل والتضحية من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المصريين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أهمية تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال المشاركة بالمبادرة التكافلية للرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية.