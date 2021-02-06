البترول: إطلاق أول تطبيق إلكتروني للتعرف على أماكن محطات الوقود للسيارات

كتب-مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت الإطلاق التجريبي للتطبيق الالكتروني MOP STATION APP، للتعرف على أماكن محطات الوقود.

وقال على هامش زيارته لمدينة الأقصر للافتتاح محطتي وقود إن التطبيق يأتي كأحد الخدمات المقدمة للمواطنين للتعرف على أماكن محطات التموين والخدمات التابعة لجميع شركات التسويق العاملة بمصر لسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.