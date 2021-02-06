البترول: إطلاق مشروع استخدام الغاز كوقود للسيارات لأول مرة في الأقصر

كتب-مصطفى عيد:

افتتح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر محطتي تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعي للسيارات لأول مرة بالأقصر.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم السبت فإن المحطتين ملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.

وقال الوزير إن المحطتين المتكاملتين بالأقصر تأتيان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة في صعيد مصر، مشيراً إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعي زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعي وكذلك مراكز التحويل تحقيقاً لخطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلي.

وأكد الملا على الإسراع في انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي في المحافظات يخدم بقوة أهداف المشروع القومي لزيادة استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات والذي يشهد نقلة نوعية لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والتعاون مع جهات الدولة المختلفة.

وقال إن وزارة البترول لديها خطة واضحة للاستفادة من هذا الدعم القوي وما أحدثه من زخم وزيادة الوعى لدى المواطنين وما تم توفيره من تمويل للتوسع في أنشطة المشروع، حيث يعمل قطاع البترول من خلال التكامل بين شركاته والشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الغاز الطبيعي وكذلك شركات تسويق المنتجات البترولية على المضي قدماً في مضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي وزيادة أعداد المستفيدين منها.

وأكد الملا على أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ودعمها المواطن أحد الأسباب الرئيسية في الانطلاقة التي تقوم بها الدولة حالياً في هذا المشروع الحيوي وكذلك في أعمال التنمية التي تتم على مستوى الجمهورية والمشروعات غير المسبوقة التي يشهدها صعيد مصر.

وقال إن الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي الذي تشهده مصر ساهم في سداد الجانب الأكبر من المستحقات المتراكمة للشركاء وأعطى دفعات قوية للعمل البترولي وزاد معدلات الإنتاج من الثروة البترولية فترتب على ذلك زيادة في معدلات توصيل الغاز للمنازل والسيارات والأنشطة الاقتصادية والخدمية بالسوق المحلي وكذلك التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.

وذكر البيان أن المحطتين الجديدتين تم تجديدهما وإدخال خدمة تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود لخدمة أهالي الأقصر ونفذتهما كوادر شركة غاز مصر وتمثلان نموذجاً للتعاون بين شركات تسويق وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في الإسراع بتنفيذ خطة وزارة البترول لمضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعي كوقود.

ويتواجد بالمحطتين مركزي تحويل للتسيير على المواطنين بالأقصر والمناطق المتاخمة لها في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، كما تجدر الإشارة إلى أنه يتوافر بالمحافظة تسهيلات بترولية تعطي المرونة الكاملة للوفاء باحتياجاتها من المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعي.

وخلال افتتاح المحطة الأولى أوضح المهندس ناصر أمين رئيس شركة كارجاس أن محطة الشركة المقامة في محطة تموين الوقود المتكاملة التابعة لشركة النيل لتسويق البترول ومركز التحويل التابع لها أقيمت على مساحة حوالي ألف متر وتبلغ طاقتها التشغيلية 900 متر مكعب غاز طبيعي في الساعة ومؤهلة لخدمة تموين حوالي ١٢٠٠سيارة بالغاز يومياً.

وخلال افتتاح المحطة الثانية أوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أن محطة تموين الغاز التي تتبع غازتك تتواجد بمحطة تموين مصر للبترول وتبلغ طاقتها التشغيلية 800 متر مكعب غاز في الساعة ويمكنها تموين حوالى 1500 سيارة بالغاز يومياً.