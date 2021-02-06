الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تتبرع 6.2 مليون جنيه لتوفير لقاح كورونا

كتبت-نرمين إبراهيم:

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، التبرع لصندوق تحيا مصر لشراء لقاح فيروس كورونا وتوفيره بالمجان بقيمة 6.2 مليون جنيه.

وسلم وفد من الجمعية مبلغ التبرعات للمقدم لصندوق تحيا مصر وقيمته 6.2 مليون جنيه مقسمين على دفعتين الأولى قيمته 5 ملايين جنيه والثانية بقيمة 1.2 مليون.

وضم وفد الجمعية المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية وفؤاد حدرج نائب الرئيس والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعلاء السبع عضو الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية

وقال فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مبادرة جمعية لدعم الدولة في مواجهة كورونا لاقت استجابة فعالة من قبل الشركات الأعضاء للمرة الثانية والتي بلغت في المرة الأولى 5 ملايين جنيه، ثم 1.2 مليون جنيه، وذلك للوقوف بجانب الدولة لتوفير لقاح فيروس كورونا.