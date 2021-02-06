وفد عراقي يلتقي رانيا المشاط للتعرف على تجربة مصر في التعاون الإنمائي

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا عراقيًا لعرض التجربة المصرية في التعاون الإنمائي من خلال الشراكات الدولية، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن المشاط التقت ماهر حماد، وكيل وزارة التخطيط، وطيف سامي محمد، وكيل وزارة المالية، وسفير العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الديلمي، وعددًا من مسئولي دولة العراق.

وبحسب البيان فإن اللقاء يأتي في إطار رغبة الجانب العراقي في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون الإنمائي من خلال الشراكات الدولية، وفي إطار متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت خلال أكتوبر الماضي ونتج عنها توقيع 15 وثيقة تعاون في مختلف المجالات.

واستعرضت المشاط، خلال اللقاء محاور عمل وزارة التعاون الدولي والمهام المنوطة.

كما تطرقت إلى ما أنجزته الوزارة من تمويلات تنموية من شركاء مصر خلال 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار منها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن نجاح الوزارة في الاتفاق على هذه التمويلات رغم ما مر به السياق الدولي للتعاون الإنمائي من تحديات بسبب جائحة كورونا، يرجع إلى الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وصمود الاقتصاد أمام جائحة كورونا.

وأضافت المشاط أن دور وزارة التعاون الدولي لا يقتصر على الاتفاق على التمويلات التنموية مع شركاء التنمية فحسب، بل يمتد إلى متابعة الجهات المستفيدة في الاستخدام والسداد، ومن أجل ذلك قامت الوزارة بإعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية وحل المشكلات التي تواجهها، بما يسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية.

وذكر البيان أن مسئولي دولة العراق أبدوا تطلعهم لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات لتحقيق التكامل الاقتصادي، والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف القطاعات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.