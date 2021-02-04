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مصري يفوز بجائزة "بطل أفريقيا" لقطاع تكنولوجيا المعلومات

06:52 م الخميس 04 فبراير 2021
مصري يفوز بجائزة "بطل أفريقيا" لقطاع تكنولوجيا المعلومات

مؤتمر صحفي

كتب - علاء حجاج:

أعلن عاصم وهبي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ايفيكتا بمنطقة شمال أفريقيا، فوز المهندس حسانين توفيق رئيس مجلس إدارة شركة الحاسبات المتقدمة اكت من مصر، بجائزة "بطل أفريقيا" بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال وهبي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الترشح لجائزة بطل أفريقيا بقطاع تكنولوجيا المعلومات يعتمد على أثر الشخص المرشح على المجتمع الخاص به، مشيرا إلى أنه تم ترشيح المهندس حسانين توفيق من مصر، وحصل على نسبة كبيرة من التصويت وصلت لنحو 75٪ من الأصوات.

وتابع وهبي، أن هذا الفوز يعد دليلا على قوة الشركات المصرية بالسوق الأفريقي، وعلى الأثر الطيب الذي تركته شركات تكنولوجيا المعلومات المصري في الأسواق التي عملت بها بالقارة الأفريقية.

يذكر أن هناك أكثر من 230 عضوا بمنظمة ايفكتا من مختلف الدول الأفريقية، وتهدف المنظمة لنشر التكنولوجيا وتحقيق التحول الرقمي بالقارة الأفريقية.

وقال حسانين توفيق، الفائز بالجائزة، إن مصر يمكن أن تلعب دورا قويا في تحقيق التحول الرقمي بمختلف الأسواق الأفريقية بالتعاون مع منظمة ايفيكتا، وخاصة مع الخبرات القوية التي تمتلكها الشركات المصرية.

مؤتمر صحفي قطاع تكنولوجيا المعلومات عاصم وهبي مؤسسة ايفيكتا

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