هبوط كبير لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الخميس، وانخفض سعر الجرام 10 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 798 جنيهًا مقابل 808 جنيهات أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 912 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6384 جنيهًا.
عالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 22.1 دولارا للأوقية الواحدة بنسبة هبوط بلغت 1.21% مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1811.9 دولار، في الساعة 12:30 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
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