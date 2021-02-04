المالية: فتح باب الالتماسات بمسابقة وظائف الضرائب لـ "غير المستوفين"

كتب- مصطفى عيد:

قرر محمد معيط، وزير المالية، فتح باب الالتماسات اعتبارًا من السبت 6 فبراير إلى الجمعة 12 فبراير الحالي للمتقدمين للتعاقد على الـ 1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، بمسابقة مصلحة الضرائب المصرية رقم 1 لسنة 2020، الذين تم إخطارهم بأنهم "غير مستوفين".

وقال الوزير، خلال بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، إن تقديم الالتماسات سيتاح من خلال الرابط الإلكتروني: «https://jobs.mof.gov.eg»؛ بما يضمن الدقة في التأكد من إتاحة فرصة الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للتعاقد على هذه الوظائف لكل المستوفين للشروط المحددة.

وأضاف أن ذلك يأتي ترسيخًا للشفافية والنزاهة والموضوعية في اختيار الكفاءات الشابة من أوائل خريجي كلية التجارة شعبة المحاسبة.

ووجَّه الوزير، بمراعاة أعلى درجات الدقة في إجراءات المفاضلة بين المتقدمين للتعاقد على الـ 1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، حيث تتولى لجنة محايدة فحص هذه الالتماسات؛ بما يُسهم في ترشيح أفضل العناصر للعمل بمصلحة الضرائب.

وأوضح أن ذلك يأتي من أجل تعزيز الموارد البشرية على النحو الذي يتسق مع تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

وأكد الوزير حرص وزارة المالية على توفير فرص عمل لأوائل الخريجين؛ لتوظيف قدراتهم ومهاراتهم الذاتية والمعرفية، في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، والإسهام الفعَّال في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة في صنع القرار بأسلوب علمي.

وأوضح أن ذلك يأتي بما يضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، وصون حقوق الخزانة العامة للدولة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم إعلان نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية، وتلقت وزارة المالية عدة التماسات من بعض المتقدمين الذين تم تصنيفهم بأنهم "غير مستوفين"، وبالتالي غير مؤهلين لدخول الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للتعاقد للعمل بمصلحة الضرائب.

وأشار إلى أنه بالفحص تبين أن هناك مستندات غير مقروءة أو تالفة، ومن ثم لم تتمكن اللجنة المختصة بمصلحة الضرائب من مراجعتها، بالإضافة إلى أخطاء المتقدمين في إدخال الرقم القومي الخاص بهم فى نماذج التقديم؛ مما أدى لاختلاف البيانات بطلب التقديم عن البيانات التي تم تحميلها على الموقع الإلكتروني.

كما قام عدد من المتقدمين بتحميل وجه واحد فقط من بطاقة الرقم القومي ومن ثم لم تتمكن اللجنة من التحقق من سريان بطاقة الرقم القومي في تاريخ التقدم للإعلان كشرط من شروط التقدم لهذه الوظائف، بحسب البيان.

وأوضح البيان أنه ينبغي على المتقدمين بهذه الالتماسات التحقق من استيفاء جميع شروط التقديم السابق الإعلان عنها بمسابقة مصلحة الضرائب رقم 1 لسنة 2020، خاصة ما يتعلق بالمؤهل والتقدير والسن والمحافظة المتقدم إليها، والتأكد من تحميل المستندات بشكل ملائم يمكن استعادته وقراءته، وأن تكون صورة بطاقة الرقم القومي لوجهي البطاقة لإثبات محل السكن في التاريخ المحدد بالإعلان.