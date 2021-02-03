شعبة العمالة تكشف تأثير تعليق دخول السعودية على المصريين

كتبت- شيرين صلاح:

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن تعليق دخول المصريين للسعودية خلال الفترة الحالية يؤدي إلى فقد شركات توظيف العمالة 10 آلاف فرصة عمل بالمملكة مع كل أسبوع به تعليق للسفر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة من بينهم مصر اعتبارًا من الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الوباء.

وبحسب إمام، فإن سوق العمل السعودي من أهم أسواق دول الخليج بالنسبة للعمالة المصرية، مشيرا إلى أنه يعمل هناك الملايين من المصريين.

وتقدر عدد العمالة المصرية بالمملكة 3 ملايين عامل مصري بمهن مختلفة، وفقا لقول إمام.

وأضاف رئيس الشعبة، أن شركات التوظيف تأمل أن يصبح هذا التعليق مؤقتا حتى لا يحدث خسائر مادية كبيرة وفقدان آلاف من الوظائف للعمالة المصرية مثلما حدث في إغلاق الموجة الأولى لكورونا.

وسببت جائحة كورونا في تعطل عمل شركات التوظيف وتوقف سفر العمالة المصرية للخارج لمدة تقترب من 7 أشهر متواصلة، نتج عنها خسائر لشركات التوظيف تصل إلى حوالي مليار جنيه، وفقا لقول إمام في وقت سابق.