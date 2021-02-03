بعد أن ترك منصبه.. رحلة بيزوس في أمازون من بائع كتب لأغنى الأغنياء

كتبت- ياسمين سليم:

"ابق مخترغًا ولا تيأس.. عندما تبدو الفكرة في البدء مجنونة.. تذكر أن تتساءل.. ودَعِ الفضول بوصلتك"، هكذا ودع جيف بيزوس، رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة أمازون، موظفيه عقب تنحيه عن منصب المدير التنفيذي للشركة أمس.

وسينتقل بيزوس إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة في الربع الثالث من العام الجاري، على أن يخلفه المدير التنفيذي للحوسبة السحابية بالشركة، آندي جاسي، حسبما أعلن.

وقفزت ثروة جيف بيزوس أمس 2.03 مليار دولار ليحتل المركز الثاني في قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة قيمتها 197 مليار دولار، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

من هو بيزوس؟

ومن المعروف أن بيزوس (57 عاماً) بنى ثروته من التجارة الإلكترونية بعد إنشائه لشركة أمازون التي أصبحت أكبر شركة لتجارة التجزئة في العالم.

وكان بيزوس قبل نحو 27 عامًا بائعًا للكتب عبر شبكة الإنترنت من خلال شركة أمازون، والآن أصبح يدير واحدة من من أكثر الشركات قيمة على مستوى العالم.

وتخرج بيزوس من جامعة برنستون بعدما درس الهندسة وعلوم الحاسبات، ثم بعد ذلك استخدم مهاراته وعمل في شركات مالية في نيويورك.

وفي عامه الثلاثين، استقال بيزوس بعد وقوفه على إحصاءات تشير إلى النمو السريع الذي حققه الإنترنت، بحسب موقع بي بي سي.

وفي عام 1995 دشن بيزوس، شركة أمازون من مرآب (جراج) منزله، بنحو 100 ألف دولار من ماله وبعدما ساعده أبواه.

وسرعان ما نمت أعمال الشركة سريعًا لتنفذ طلبيات في جميع ولايات أمريكا وحول العالم، وتتوسع أكثر في المنتجات التي تبيعها وتصبح أكبر شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم.

وصعد نمو أعمال أمازون، ببيزوس إلى قائمة أغنى أغنياء العالم الذي تصدرها لفترة قبل أن يحتلها رجل الأعمال إيلون ماسك، ويعود بيزوس للمركز الثاني.

وكان بيزوس قد تعرض لهزة كبرى خلال العاميين الماضيين بعدما انفصل عن زوجته، ماكنزي بيزوس، والتي حصلت على أغلى تسوية طلاق في التاريخ بقيمة 4% من أسهم أمازون.

كيف سيترك بيزوس أمازون؟

توظف الشركة الآن 1.3 مليون شخص على مستوى العالم، وشهدت نموا هائلا في المبيعات العام الماضي والربع السنوية، بعدما دفع وباء كورونا في لنمو كبير في زيادة التسوق عبر الإنترنت.

ووفقًا لرويترز حققت الشركة 3 أرباح قياسية متتالية بعد خسائر في عقود سابقة.، وأعلنت الشركة أمس أن مبيعاتها الربع السنوية تزيد على 100 مليار دولار للمرة الأولى لتصل إلى 125.6 مليار دولار في الربع الأخير من 2020.

كما بلغت أرباح الشركة في الربع الأخير 7.2 مليار دولار مقارنة بنفس الربع في 2019.

وبلغت مبيعات الشركة 386 مليار دولار عام 2020، بزيادة قدرها 38٪ عن عام 2019، كما حققت أرباحًا مضاعفة بلغت 21.3 مليار دولار.

ورغم أن بيزوس سيترك منصب المديري التنفيذي للشركة إلا أنه سيظل رئيسًا لمجلس الإدارة التنفيذية للشركة وقال في رسالة لموظفي الشركة أمس: "بصفتي رئيسا تنفيذيا، سأظل منخرطا في مبادرات أمازون المهمة، لكن سيكون لدي أيضا الوقت والطاقة التي أحتاجها للتركيز على صندوق اليوم الأول، وصندوق بيزوس إيرث، وشركة استكشاف الفضاء (بلو أوريجين)، وصحيفة الواشنطن بوست، والأشياء الأخرى التي أنا شغوف بها".

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن بيزوس كان قد تخلى في السنوات الأخيرة عن معظم أعماله اليومية وتركها لنائبيه بينهم جاسي الذي سيخلفه في منصبه، وركز على أعماله الخاصة.