تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.08% إلى مستوى 11628 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.42% إلى مستوى 11637 نقطة.
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