تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.08% إلى مستوى 11628 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.42% إلى مستوى 11637 نقطة.