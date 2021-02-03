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تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:26 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.08% إلى مستوى 11628 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.42% إلى مستوى 11637 نقطة.

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