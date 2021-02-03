ارتفاع الكابوريا والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 45 و51 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.