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العربية للأسمنت تحقق صافي خسائر "أكبر من المتوقع" خلال عام 2020

03:21 م الأحد 28 فبراير 2021
العربية للأسمنت تحقق صافي خسائر "أكبر من المتوقع" خلال عام 2020

الشركة العربية للأسمنت

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال الشركة العربية للأسمنت تحولها من الربح إلى الخسارة خلال عام 2020.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، والتي نشرتها البورصة على موقعها اليوم الأحد، حققت العربية للأسمنت صافي خسارة بنحو 122.8 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل صافي ربح بنحو 28.9 مليون جنيه خلال عام 2019.

وكانت الشركة توقعت، في بيان صحفي سابق للبورصة في سبتمبر الماضي، أن تحقق خسائر بقيمة 50 مليون جنيه بنهاية 2020، إذا استمرت نفس التحديات التي تمر بها صناعة الأسمنت في مصر.

ويعاني قطاع الأسمنت في مصر من خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتبلغ القدرات الإنتاجية للأسمنت في الشركات العاملة في مصر حوالي 83 مليون طن سنويا مع دخول مصانع جديدة تابعة للدولة إلى السوق.

وأدى ارتفاع الإنتاج إلى زيادة كبيرة وفائض في المعروض عن الطلب يبلغ حوالي 33 مليون طن، مما أحدث تخمة في السوق.

ووفقا للقوائم المالية المنشورة اليوم، حققت الشركة إيرادات من المبيعات نحو 2.5 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل نحو 3.1 مليار جنيه خلال عام 2019، بنسبة تراجع 20%.

كما سجلت الشركة تكلفة مبيعات نحو 2.5 مليار جنيه في عام 2020 مقابل نحو 2.9 مليار جنيه خلال عام 2019 بنسبة تراجع 15.3%.

وتعمل العربية للأسمنت في مصر منذ مارس 1997، في إنتاج الكلنكر، وهو المادة الخام للأسمنت، ومواد البناء، وبيع وتصدير جميع منتجاتها.

العربية للأسمنت ارباح العربية للأسمنت

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