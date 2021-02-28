مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع بنسبة بلغت 0.8% إلى مستوى 11525 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.12%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.6%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 38.33 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 24.81 كليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 13.51 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 1.6% إلى مستوى 11617 نقطة.