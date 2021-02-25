"فودافون" مستشارا للتحول الرقمي لصالح وزارة التضامن مجانا

كتبت - ياسمين سليم:

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة فودافون مصر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

ويتضمن البروتوكول تقديم الشركة خدمات استشارية للوزارة مجانًا عن التحول الرقمي، ومساندة مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع جهود الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل دور رعاية الأيتام، ودعم جهود الدولة في التوجه نحو التعليم عن بعد من خلال منصة تعليمي.



وقالت وزارة التضامن إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية دعم جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030 بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، كما يأتي في ضوء إيمان "فودافون" بأهمية وزارة التضامن ودورها في المجتمع، ودورها في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وتحملها الدور الأكبر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للدولة.



ووقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي، ومن جانب شركة فودافون مصر أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية للشركة، ومحمد حنة رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا التعاون يساهم في سرعة تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي إلى "مصر الرقمية"، حيث تأخذ الوزارة وجها جديدا في التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك أصبح هناك منظومة معلوماتية لدور الرعاية والمسنين وذوي الاعاقة، كما أن هناك تواصلا مع وزارة الاتصالات لتدشين منصة "المفقودين" ومنصة الإسعاف الاجتماعي.

وأضافت أن الوزارة تضع ملف ميكنة الخدمات على رأس أولوياتها، وذلك لتيسير تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وفي الوقت نفسه صرف الدعم للمستحقين من خلال إنشاء قاعدة بيانات وإتمام الربط الإلكتروني بين الوحدات، مشددة على أن الوزارة تسعى لتطوير الرعاية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ عدد من التدخلات المتعددة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن تعزيز دور فودافون في ملف التحول الرقمي على رأس أهداف استراتيجية الشركة خلال الفترة الراهنة، ولذا تسخر فودافون كافة خبراتها وإمكانياتها أمام الجهات الحكومية المختلفة للتعاون لتحقيق تطلعات الدولة، وحتى تستمر الشريك الرقمي الأول للحكومة.



وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع إلى اهتمام المؤسسة بإتاحة منصة "تعليمي" لكافة الطلاب لدعم التعليم عن بعد بعد قرار الحكومة بتعليق الدراسة في الوقت الراهن كإجراء احترازي لحماية الطلاب ومواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، علاوة على تطوير العملية التربوية والتعليم والتعلم.

كما أكد محمد حنة أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم، لينتقل الطالب من متلقى إلي باحث عن المعلومة مستفيداً من التقنيات التكنولوجية الحديثة.



وبموجب البروتوكول، ستقدم شركة فودافون مصر، خدمات استشارية مجاناً لوزارة التضامن الاجتماعي عن التحول الرقمي، وكيفية وإمكانية تطبيقه، والعمل به لتوفير الوقت والجهد، وفقاً لخطة الحكومة نحو التحول الرقمي وتعزيز تحقيق الشمول المالي في مصر لتحقيق نقلة حقيقية فى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، ستوفر "فودافون" أجهزة كمبيوتر محمول "لاب توب" مزودة برخص لبرامج التواصل والاجتماع عن بعد (video conference) وتدريب موظفي الوزارة على كيفية استخدامها، بحسب البيان.



كما يشمل البروتوكول توفير مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع خطوط الإنترنت لدور الأيتام مع إمكانية تزويدها بأجهزة (الماي فاي والكمبيوتر)، بهدف تمكين الطلبة منهم بالمراحل الدراسية المختلفة من الدخول على منصة "تعليمي"، وهي أول منصة تعليمية تفاعلية لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب في مصر، بهدف مساندة الطلاب في عملية التعليم عن بعد خاصة بعد تفشي جائحة كورونا.



ويتم تقديم هذه الخدمة للطلبة والمشرفين مجاناً ودون تحمل دور الأيتام لأي أعباء مادية، بهدف مساعدة وزارة التضامن الاجتماعي والتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقها، وإيماناً من مؤسسة فودافون بحق كل طفل في الحصول على تعليم عالي الجودة وأهمية تعزيز قدرات الأجيال القادمة على استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها، وفقا للبيان.

وحضر التوقيع راندا رزق مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للمسئولية المجتمعية والدعم الفني التي قامت بالإعداد والتنسيق للبروتوكول.