"الغرف التجارية" يعلن عددا من الإجراءات لدعم السياحة والتنمية بجنوب سيناء

كتب- مصطفى عيد:

أعلن إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حزمة من القرارات لدعم قطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء, خاصة خلال ما تواجهه المحافظة من نتائج اقتصادية سلبية لجائحة كورونا وما ترتب عليها من انخفاض في أعداد السياحة الدولية الوافدة والتي كانت تعتبر مصدر الدخل الأساسي للمحافظة, بحسب بيان من الاتحاد اليوم الخميس.

وقال العربي إن القرارات التي اتخذها الاتحاد تتضمن تنشيط حركة السياحة الداخلية وسياحة المؤتمرات بعقد كافة اجتماعات الاتحاد العام للغرف التجارية مع شركائها الدوليين بمدينة شرم الشيخ.

كما يبحث الاتحاد توفير دعم أوروبي لإنشاء مشروعات تنموية بالمحافظة منها تطوير وسائل الري ومشروع لاستغلال الطاقة الشمسية, كما يبحث الاتحاد كيفية إنشاء مجموعة من السلاسل التجارية بمدن المحافظة، وفقا للعربي.

وأوضح العربي أن القرارات المذكورة جاءت نتيجة المباحثات التي عقدها مجلس الإدارة مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء على هامش اجتماع مجلس الإدارة الأخير للاتحاد الذي عقد بشرم الشيخ، حيث عرض افودة فرص التعاون المتاحة بين المحافظة وبين المجتمع التجاري.

وبحسب البيان، طالب فودة الاتحاد خلال الاجتماع المذكور بالمساهمة في إنشاء سلاسل تجارية لتنشيط حركة التجارة الداخلية بالمحافظة وتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع, كما طالب بتنظيم معارض تجارية دولية مشتركة لتنشيط سياحة المعارض والتسوق بالمحافظة.

وكان عدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات أعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية تقدموا باقتراحات لزيادة رحلات الطيران الداخلية لمختلف المحافظات لتنمية حركة السياحة الداخلية، وفقا للبيان.

كتب- مصطفى عيد:

أعلن إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حزمة من القرارات لدعم قطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء, خاصة خلال ما تواجهه المحافظة من نتائج اقتصادية سلبية لجائحة كورونا وما ترتب عليها من انخفاض في أعداد السياحة الدولية الوافدة والتي كانت تعتبر مصدر الدخل الأساسي للمحافظة, بحسب بيان من الاتحاد اليوم الخميس.

وقال العربي إن القرارات التي اتخذها الاتحاد تتضمن تنشيط حركة السياحة الداخلية وسياحة المؤتمرات بعقد كافة اجتماعات الاتحاد العام للغرف التجارية مع شركائها الدوليين بمدينة شرم الشيخ.

كما يبحث الاتحاد توفير دعم أوروبي لإنشاء مشروعات تنموية بالمحافظة منها تطوير وسائل الري ومشروع لاستغلال الطاقة الشمسية, كما يبحث الاتحاد كيفية إنشاء مجموعة من السلاسل التجارية بمدن المحافظة، وفقا للعربي.

وأوضح العربي أن القرارات المذكورة جاءت نتيجة المباحثات التي عقدها مجلس الإدارة مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء على هامش اجتماع مجلس الإدارة الأخير للاتحاد الذي عقد بشرم الشيخ، حيث عرض فودة فرص التعاون المتاحة بين المحافظة وبين المجتمع التجاري.

وبحسب البيان، طالب فودة الاتحاد خلال الاجتماع المذكور بالمساهمة في إنشاء سلاسل تجارية لتنشيط حركة التجارة الداخلية بالمحافظة وتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع, كما طالب بتنظيم معارض تجارية دولية مشتركة لتنشيط سياحة المعارض والتسوق بالمحافظة.

وكان عدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية تقدموا باقتراحات لزيادة رحلات الطيران الداخلية لمختلف المحافظات لتنمية حركة السياحة الداخلية، وفقا للبيان.