شيخ العقاريين.. ماذا نعرف عن رجل الأعمال الراحل حسين صبور؟

كتبت – شيماء حفظي:

رحل اليوم الخميس، رجل الأعمال المصري حسين صبور، والذي يعرف بأنه كبير معماري مصر، وأحد أبرز المستثمرين في قطاع العقارات.

ولد المهندس حسين فايق صبور، عام 1936، وأسس عددًا من الاستثمارات في مجال العقارات، وكان شاهدًا على عدد من التحولات ليس فقط في القطاع لكن في الاقتصاد المصري، قبل أن يتوفى عن عمر يناهز 85 عامًا.

تخرج حسين، من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1957، كما حصل على دبلوم تخطيط الطرق 1958 ودبلوم التنمية الأساسية 1962.

في عام 1994 كانت لحسين صبور رؤية طموحة، بإنشاء واحدة من أولى شركات الاستشارات الهندسية في مصر، ودمجها في الشركات العقارية الأكثر قوة وتمكينًا، وأنشأ شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري كشركة مساهمة.

وفي عام 1998، تم تأسيس شراكة مع البنك الأهلي المصري، وهي الآن شراكة طويلة الأمد حيث تم توزيع الأسهم بنسبة 60:40 بين عائلة صبور والبنك الأهلي على التوالي، وتولى صبور منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وفقًا لموقع الشركة، تقف شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري حاليًا كمطور عقاري رائد بملف أكثر من 20 مشروعًا في جميع أنحاء مصر.

لم تكن الأهلي صبور للتطوير العقاري، إنجازا وحيدا لرجل الأعمال الراحل، حيث أنشأ صبور، مكتب صبور الاستشاري 1957، ثم تفرع عنه ثلاثة مكاتب استشارية هي پارسونز برنكرهوف صبور ومصر، أمريكا للاستشارات الهندسية ماك، شركة مصر أمريكا للأنظمة الزراعية ماسكو، وكان رئيسا لنادي الصيد عام 1992.

وبالإضافة إلى عمله الخاص، كان صبور حاضرا في إدارة المؤسسات والعمل العام، فترأس المجلس المصري الأمريكي المشرف على إنفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، والتي كانت تزيد على 1 مليار دولار سنوياً.

وشغل رجل الأعمال الراحل منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية.

كما كان صبور عضوا بمجلس إدارة المجلس التصديري للتشييد المصري، وعضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، وعضو مجلس إدارة مركز “تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية” بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى لجمعية الهلال الأحمر المصري، ورئيس مجلس إدارة جمعية خريجى كلية الهندسة – جامعة القاهرة.

ساهم صبور أيضًا، في إنشاء اتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية ومقره اسطنبول وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في السنوات الأربع الأولى من تاريخ إنشاءه، كما ساهم في تكوين المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأفارقة ومقرها أبيدجيان (ساحل العاج) وشغل منصب نائب الرئيس فيها لمدة أربع سنوات.