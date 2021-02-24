الغرف التجارية تتفق مع نظيرتها الأوكرانية على تنظيم فعاليات اقتصادية

كتب- مصطفى عيد:

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع جنيدي شيزيكوف رئيس اتحاد الغرف الأوكرانية أثناء زيارته للقاهرة بتنظيم عدد من الفعاليات لتنمية العلاقات الاقتصادية والربط بين الشركات من الجانبين في مختلف القطاعات، بحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء.

وذكر العربي أن هذا الاتفاق يأتي في إطار خطة اتحاد الغرف التجارية لدعم الاقتصاد من خلال تنمية الصادرات السلعية والخدمية وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن تلك الفاعليات ستبدأ بمؤتمر افتراضي ولقاءات ثنائية يوم 18 مارس، يليها منتدى الأعمال المصري الأوكراني الذي سيعقد في أبريل المقبل بالقاهرة بالتزامن مع الاجتماع الثامن اللجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي والعلمي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي.

وأوضح العربي أنه يلي ذلك ملتقى متخصص للزراعة والصناعات الغذائية بالقاهرة يشارك به وفد من اتحاد المزارعين الأوكراني، ثم يختتم بتنظيم وفد مصري لأوكرانيا في شهر يونيو المقبل بالتواكب مع زيارة سامح شكري وزير الخارجية.

وأكد أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بدر عبد العاطي، وسفير مصر بأوكرانيا أيمن الجمال، وإيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بمصر، والذين شاركوا في اللقاءات التنسيقية.

وأوضح العربي أن الهدف من تلك الفعاليات هو تحقيق التوازن في الميزان التجاري الذي تجاوز 2.6 مليار دولار، ويميل لجانب أوكرانيا بسبب واردات القمح، وكذا جذب الاستثمارات الأوكرانية في مصر التي تجاوزت 400 مليون دولار في قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة.

ويأتي ذلك بخلاف الاستثمارات في استكشاف واستخراج النفط والغاز بأكثر من 500 مليون دولار في عدة حقول نفطية في منطقة علم الشاويش على الحدود مع ليبيا، وكذا تنمية السياحة حيث تتربع أوكرانيا الآن على قمة السياحة الوافدة لمصر بأكثر من 727 ألف شخص في 2020 أثناء جائحة كورونا، وفقا للعربي.

وأشار العربي إلى أن أوكرانيا كانت من أوائل الدول التي عادت إلى مصر في شهر يوليو الماضي بمجرد عودة الطيران من جديد بعد غلقه، وذلك عبر عشرات الرحلات يوميا إلى الغردقة وشرم الشيخ، وثلاث رحلات منتظمة أسبوعيا من كييف إلى القاهرة.

ويتوقع العربي زيادة عدد السائحين الأوكرانيين القادمين لمصر خلال 2021 ليتجاوز أرقام 2019 التي تجاوزت 1.5 مليون سائح حيث احتلت في ذلك العام المركز الثاني بعد ألمانيا.

وأكد العربى أن مصر هي الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذي سيتنامى مع توجه الشركات الأوكرانية لاستخدام مصر كبوابة لدخول الأسواق الأفريقية من خلال التصنيع المشترك.

وقال العربي إن هناك أكثر من 5000 مواطن أوكراني يعيشون على أرض مصر، كما أن هناك أكثر من 3500 طالب مصري يدرسون بالجامعات الأوكرانية ذات المركز المتقدم عالميا.

وذكر علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف، أن المنتدى الافتراضي يوم 18 مارس سيركز على التعاون في قطاعات الزراعة والغذاء، والادوية والمستلزمات الطبية، والبترول والغاز، والاستثمار والتصنيع المشترك بغرض إعادة التصدير لمناطق التجارة الحرة التي تتجاوز 3.1 مليار مستهلك في أفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية.

وأشار عز إلى أن المنتدى سيتحدث به رؤساء الاتحادين إبراهيم العربي وجنيدي شيزيكوف، ثم سفراء الدولتين أيمن الجمال وإيفهين ميكيتينكو، ثم نواب وزراء الخارجية بدر عبد العاطي وديميتريو سينيك، ثم نواب وزراء التجارة، إبراهيم السجيني وتارار كاشكا، ثم وزراء التموين علي المصيلحي وأولجا تروفيماسيفا.

كما سيتحدث بالمنتدى رؤساء لجان الحبوب إسلام سالم ونيكولاي جوراتشوف، ثم رؤساء لجان الأدوية والمستلزمات الطبية علي عوف وفلاديسلاف ستراشني، ثم عرض تقديمي عن فرص التعاون الثلاثي والاستثمار من رئيس هيئة الاستثمار الأوكرانية سيرجي تسيفكاش، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، وفقا لعلاء عز.

وأوضح أن الشركات من الجانبين ستقدم نفسها في نهاية المنتدى، وسيتم عقد لقاءات ثنائية لتشبيك الشركات بهدف خلق تحالفات تجارية واستثمارية.