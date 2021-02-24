زيادة أسعار خامات ورق الكرتون ألفي جنيه في الطن بسبب نقص المعروض

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار خامات ورق الكرتون ارتفعت بنحو ألفي جنيه للطن خلال الفترة الماضية، ليسجل الطن حاليا 4 آلاف جنيه مقابل ألفي جنيه.

وأرجع جابر، ارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من الخامات بسبب توقف المصانع بالخارج نتيجة أزمة كورونا، وزيادة الطلب عليه.

وقال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن فترة إغلاق المصانع بالخارج أدت إلى زيادة جميع أسعار أنواع الورق المستورد بنسبة بين 15 و20%.

وذكر جابر، أن نقص المعروض وارتفاع سعر الورق المستورد أدى إلى اتجاه المصنعين إلى الورق المحلي، مما نتج عن ذلك زيادة في الطلب على الورق المحلي.

وهو ما ذكره وليد السيد رئيس مجلس إدارة مطبعة التحرير، وقال إن هناك زيادة في الطلب حاليا على الورق المحلي، وذلك بعد زيادة أسعار الورق المستورد.

وتستورد مصر ورق من الخارج بنسبة تتراوح بين 60 و65%، ويتم إنتاج الباقي داخل المصانع المحلية، وفقا السيد.

وبحسب خضر في وقت سابق، فإن سعر طن الورق المحلي وزن 48 جرامًا سجل 12300 جنيه، وسعر طن الورق وزن 54 جرامًا بلغ نحو 12500 جنيه، وسعر طن الورق وزن 58 جرامًا سجل نحو 11950 جنيه.

وبلغ سعر طن الورق وزن 70 جرامًا نحو 11750 جنيه، وسعر طن الورق وزن 80 جرامًا نحو 11750 جنيه.