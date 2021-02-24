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تراجع الكوسة وارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

10:27 ص الأربعاء 24 فبراير 2021
تراجع الكوسة وارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا 50 قرشا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.75 جنيه.
البطاطس بين 1.1 و2.25 جنيه.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الباذنجان البلدى بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 6 و9 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة الفاصوليا البصل الطماطم البطاطس

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