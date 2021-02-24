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ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:20 ص الأربعاء 24 فبراير 2021
ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19 و22 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري اليوم، بين 45 و51 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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