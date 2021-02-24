ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.08% إلى مستوى 11425 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.15% إلى مستوى 11416 نقطة.
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