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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:18 ص الأربعاء 24 فبراير 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.08% إلى مستوى 11425 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.15% إلى مستوى 11416 نقطة.

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