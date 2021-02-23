البترول تكشف عن تفاصيل أول مزايدة رقمية للبحث عن النفط والغاز في 2021

كتب- مصطفى عيد:

كشفت وزارة البترول عن تفاصيل المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول الخام والغاز واستغلالهما لعام 2021، وذلك من خلال إعلان المزايدة المنشور على بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway EUG) والتي بدأت التشغيل الفعلي يوم الخميس الماضي.

وبحسب الإعلان، تدعو الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الشركات المتخصصة في مجال البحث عن الزيت والغاز واستغلالهما للاشتراك في المزايدة العالمية الرقمية الأولى لعام 2021 والتي تضم 24 قطاعا استكشافية في كل من خليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط.

وأشار الإعلان إلى أنه يتم طرح هذه المزايدة طبقا لنموذج اتفاقيات اقتسام الإنتاج المعمول به في جمهورية مصر العربية.

وبحسب الخرائط المنشورة بالإعلان، تطرح شركة إيجاس 9 قطاعات استكشافية في البحر المتوسط للبحث عن الغاز الطبيعي، بينما تطرح هيئة البترول 15 قطاعا استكشافية للبحث عن البترول منها 3 قطاعات بخليج السويس و12 قطاعا بالصحراء الغربية ووادي النيل.

وأوضحت وزارة البترول أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ستوفر وصولا افتراضيا لكل المعلومات الأساسية عن القطاعات المطروحة بالمزايدة والتي تشمل إحداثيات المناطق، والاطلاع على حزم البيانات والمعلومات الفنية لكل منطقة، وإجراءات وشروط وبنود المشاركة في هذه المزايدة ونموذج الاتفاقية وغيرها.

وأشارت إلى أنه يمكن شراء حزم البيانات الأساسية والإضافية من خلال الموقع الإلكتروني https://eug.petroleum.gov.eg/

وأكدت الوزارة أن شراء حزم البيانات الرئيسية الخاصة بكل قطاع يعتبر شرطا للتقدم بعرض لهذا القطاع، كما أنه لابد من التسجيل في بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج من أجل المشاركة في المزايدة.

وحددت المزايدة آخر موعد لاستلام العروض بأن يكون يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس 2021 قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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