"البريد" يطلق منظومة جديدة للشحن والعمليات اللوجيستية مميكنة بالكامل



كتب- علاء حجاج:

أعلن البريد المصري عن إطلاق منظومة جديدة لإدارة العمليات اللوجيستية وتسليم الشحنات والطرود بشكل تجريبي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والجغرافية المكانية، بالتعاون مع شركة سوفتك انترناشونال المتخصصة في المنصات الإلكترونية وأنظمة الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم خدمات تسليم طرود التجارة الإلكترونية في محال الإقامة بجودة عالية وبكل سهولة ويسر.



قال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن إطلاق المنظومة الجديدة يأتي في إطار دعم خطط الدولة لدعم وتنمية خدمات التجارة الإلكترونية وتطبيق استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير جودة الخدمات للمواطنين وذلك بعد تنفيذ خطة التطوير المتكاملة التي ينفذها البريد المصري والتي شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقاً لأحدث المعايير الدولية بهدف تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بأعلى جودة.



وأوضح فاروق أن المنظومة الجديدة للشحن والعمليات اللوجيستية تقدم العديد من المزايا التي تسهل خدمات التجارة الإلكترونية مثل توفير خاصية التتبع المباشر للشحنات حيث سيتمكن العميل من استلام الإخطارات الإلكترونية عبر الرسائل النصية SMS chatbots أو تطبيق البريد المصري لإخطاره بموعد تسليم شحنته المتوقع و السماح له بالتواصل مع مندوب توزيع البريد المصري عبر التطبيق بالإضافة الي تقديم خدمات توزيع إضافية تعزز الثقة في عمليات التوزيع من خلال استخدام خيارات تأكيد رقمية متعددة بما في ذلك التوقيع الرقمي و OTP عبر الرسائل النصية SMS والـ QR code والتقاط صور إثبات الشخصية وغيرها.

وأكد فاروق أن منصة البريد المصري اللوجيستية ستدعم صغار الصناع والتجار إلى حد كبير حيث ستمكنهم من استخدام خدمات البريد المصري اللوجيستية وطباعة بوليصة الشحن بكل سهولة وتسليم الشحنات للبريد المصري لنقلها وتسليمها الي عملائهم بالإضافة الي تحصيل الرسوم عند التسليم وايداعها في حساب التاجر بالبريد المصري، علاوة على تمكين التاجر من الاطلاع على تقارير شحناته البريدية والمالية لحظة بلحظة.



وأشار الي أن هذه المنظومة الجديدة تخدم منصات التجارة الالكترونية والمتاجر والشركات والأفراد بالإضافة الي دعم و تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل كبير حيث انها تساعدهم في توصيل منتجاتهم وتحصيل قيمتها باستخدام احدث وسائل الدفع النقدية والغير النقدية بالاعتماد علي الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية الحديثة كما توفر المنظومة الجديدة للمندوبين الإتصال الدائم بأنظمة البيانات مثل خرائط شبكة الطرق والتنبؤات المرورية لتعديل خطوط السير واختيار افضل البدائل لتوصيل الشحنات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لمواجهة الظروف الطارئة والتحديات اليومية للعمليات اللوجيستية للتوزيع كما ان منظومة البريد المصري اللوجيسيتة المتطورة ستمكن البريد المصري من التحسين المستمر للخدمات اللوجيستية بما يحقق تقليص مهلات النقل و التسليم إلى أقصى حد ممكن بالإضافة الي المعالجة الوقائية لأي خطأ متوقع في مراحل التسليم او النقل مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمة حيث سيتم توفير تقارير تسليم معتمدة ومحدثة عن موقف التسليم لعملاء البريد المصري من التجار و الجهات الأخرى والأفراد موضح بها محاولات التسليم و اسباب عدم التسليم ان وجدت لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة لتنفيذ كافة التحليلات المطلوبة.



واضاف ان المنظومة الجديدة تطبق أعلي معايير الجودة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة حيث توفر المنظومة العديد من البدائل لتلقي الخدمة مثل مكاتب البريد ومراكز التوزيع على مستوى الجمهورية بالإضافة الي محلات الاقامة كما توفر المنظومة التقارير والتحليلات المختلفة التي تمكن متخذي القرار من التتبع اللحظي لعمليات واجراءات الشحن وتتبع الشحنات ومندوبين الخدمات والسيارات الكترونياً.