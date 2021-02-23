مستثمري العاشر: تيسيرات المركزي للمشروعات الصغيرة تدعم الصناعة المحلية

كتبت- نرمين إبراهيم:

أشاد سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بحزمة التيسيرات التمويلية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي أمس عبر إتاحة 117 مليار جنيه كتمويلات إضافية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا بأنها ستخلق رواجا اقتصاديا كبيرا وتساعد على القضاء على الاقتصاد العشوائي وضمه للاقتصاد الرسمي.

وقال عارف، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هناك أكثر 5000 مشروع صناعي صغير ومتوسط في منطقة العاشر من رمضان سوف تستفيد من دعم الدولة لها بتوفير التمويلات والتسهيلات اللازمة.

وكان البنك المركزي أعلن في بيان له أمس أنه قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك، والمتوقع أن يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.

وأشار سمير عارف إلى أن مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي ستحل أزمة كبيرة كانت تفتقد لها الصناعة الوطنية وهو تأهيل المشروعات الصغيرة لتحقيق تكامل اقتصادي وسد احتياجات الطلب المحلي بأغلب السلع وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وهو ما تسعى إليه الدولة حاليا.

وأضاف أن تلك المبادرات تساهم في خلق فرص عمل جديدة للعمالة وأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة التي لديها أفكار غير قادرة على تنفيذها نتيجة عدم وجود تسهيلات تمويلية سابقا.

وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قرار أمس برفع هذه النسبة إلى 25%.

ونتج عن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.

ويأتي ذلك بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر، وأيضا بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض، بحسب بيان المركزي أمس.

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