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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:25 م الثلاثاء 23 فبراير 2021
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 1.15% إلى مستوى 11416 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.45%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.34%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 66.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 45.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين صافي شراء بقيمة بلغت 21 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.09% إلى مستوى 11549 نقطة.

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