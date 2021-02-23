تراجع حاد في أسعار عملة بيتكوين الرقمية خلال آخر 48 ساعة



كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية تراجعا حادا خلال تعاملات آخر 48 ساعة، حيث فقدت العملة نحو 10.9 ألف دولار بنسبة 18.9%.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب، وصل سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى 46.5 ألف دولار في الساعة الثانية عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وجاء هذا التراجع بعد أيام قليلة من تغريدة من رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية على موقع تويتر أشار فيها إلى أن أسعار عملتي بيتكوين وإيثيريوم في مستويات مرتفعة.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت أسعار بيتكوين صعودا صاروخيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتبطت إلى حد ما بتغريدات وإجراءات أخرى من ماسك أعلن خلالها دعم للعملة الرقمية الأشهر، إلى جانب عملات رقمية أخرى على رأسها دودج كوين.

وكان المحلل الاقتصادي الحسن أبو بكر حذر، في تقرير لمصراوي، من وصول أسعار عملة بيتكوين الرقمية إلى مرحلة الفقاعة وأنها قد تشهد انفجارا في أي وقت خلال العام الجاري لتفقد نصف مستوياتها على الأقل أي تصبح في مستويات تحت 28 ألف دولار في عام 2021، متوقعا أيضا اندثارها على المدى الطويل.

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