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بسبب خفض السعر.. زيادة الطلب على رحلات "جو أوفر" من كريم بنسبة 31%

02:01 م الثلاثاء 23 فبراير 2021
بسبب خفض السعر.. زيادة الطلب على رحلات "جو أوفر" من كريم بنسبة 31%

هيثم عصام، المدير العام لكريم مصر

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة كريم مصر عن ارتفاع الطلب على رحلات فئة "جو أوفر" خلال الستة أشهر الأخيرة بنسبة 31% بسبب خفض سعرها بنسبة 3%، بحسب بيان صحفي من الشركة اليوم الثلاثاء.

وبحسب الشركة فإنها أجرت تعديلًا إضافيًا على التعريفة بتخفيضها بنسبة 3% لتصبح بذلك أرخص من فئة "جو" بنسبة 10%.

وقال هيثم عصام، المدير العام لكريم مصر في البيان، إن الشركة بادرت بإطلاق خدمة "جو أوفر"، التزاماً منها بتوفير خدمات نقل أقل تكلفة في قطاع النقل التشاركي في مصر للمساهمة في تسهيل حياة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين".

وأضاف، أن الإقبال على خدمة جو أوفر الذي ساهم في خدمة شريحة أكبر من المستخدمين وزيادة عدد الرحلات اليومية التي يقوم بها الكباتن وبالتالي زيادة إيراداتهم اليومية.

يذكر أن جميع عربات "جو أوفر" تخضع لفحص الجودة والأمان الخاص بكريم، ويتم القيام بكشف دوري للتأكد من حالة السيارات ونظافتها ومدى جودتها.

شركة كريم مصر رحلات جو أوفر هيثم عصام

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