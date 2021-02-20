التخطيط: 3.2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لمحافظة كفر الشيخ هذا العام

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة كفر الشيخ للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان اليوم السبت، إن "خطة المواطن" تتضمن عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 353 مشروعًا.

ويبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ نحو 3.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 23% عن خطة العام الماضي، بحسب السعيد.

وأشارت السعيد، إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة كفر الشيخ تصل إلى 10%.

وأوضحت السعيد، أنه هناك توجيه استثمارات بقيمة 961,4 مليون جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 39,8%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه بنسبة 17,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 545,6 مليون جنيه بنسبة 16,9%.

وذكرت الوزيرة أنه تم تخصيص نحو 342,3 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة 10,6%، وتوجيه 317,4 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 9,6%، بالإضافة إلى توجيه 496,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 15,4%.

وأوضح البيان، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة كفر الشيخ تتمثل في توجيه 408 ملايين جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه نحو 250 مليون جنيه لتطوير المناطق والأسواق العشوائية.