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أداء مرتفع لموانئ اقتصادية السويس في 2020 رغم كورونا (إنفوجرافيك)

01:12 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
أداء مرتفع لموانئ اقتصادية السويس في 2020 رغم كورونا (إنفوجرافيك)

الموانئ

كتبت- ياسمين سليم:

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن أداء الموانئ التابعة استمر بمعدلات مرتفعة خلال العام الماضي رغم انتشار فيروس كورونا.

ونشرت الهيئة عدة إنفوجرافيك خاصة بأداء الموانئ التابعة لها كلًا على حدا تتضمن عدد الحمولات والبضائع والسفن التي مرت بها، والاستثمارات التي نفذت خلال 2020.

وهي كالآتي:

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الموانئ موانئ اقتصادية السويس فيروس كورونا

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