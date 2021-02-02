أداء مرتفع لموانئ اقتصادية السويس في 2020 رغم كورونا (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن أداء الموانئ التابعة استمر بمعدلات مرتفعة خلال العام الماضي رغم انتشار فيروس كورونا.

ونشرت الهيئة عدة إنفوجرافيك خاصة بأداء الموانئ التابعة لها كلًا على حدا تتضمن عدد الحمولات والبضائع والسفن التي مرت بها، والاستثمارات التي نفذت خلال 2020.

وهي كالآتي: