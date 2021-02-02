هبوط أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. والجرام يتراجع 6 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام 6 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 811 جنيهًا مقابل 817 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 695 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 927 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6488 جنيهًا.

عالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 12.68 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.68% مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1848.1دولار، في الساعة 12:32 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.