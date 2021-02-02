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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:20 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1 و1.6 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1 و2 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.6 جنيه.
البطاطس بين 1 و2 جنيه.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 1.75و4.25 جنيه.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.75 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.
الرمان بين 4 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم الفاصوليا الكوسة الملوخية

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