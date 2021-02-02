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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:16 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو الجمبري، خلال تعاملات اليوم بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 45 و51 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي السمك المكرونة

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