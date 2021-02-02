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أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

10:16 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية جلسة اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب العالمي بنسبة 0.50% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بجلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وهبط سعر الأوقية إلى 1851.54 دولار بتراجع قيمته 9.2 دولار في تمام الساعة 9:22 صباحا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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